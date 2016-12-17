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مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة حفظ السلام بجنوب السودان لمدة عام واحد

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مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة حفظ السلام بجنوب السودان لمدة عام واحد مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة حفظ السلام بجنوب السودان لمدة عام واحد

مجلس الأمن الدولي – أرشيفية

وافقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض بعثة قوات حفظ السلام في جنوب السودان لعام واحد رغم تحفظات أعربت عنها روسيا خصوصا.

وبحسب القرار الذي تم تبنيه من قبل المجلس صباح اليوم السبت تبقى مهمة قوات حفظ السلام في جنوب السودان منوطة بحماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد منذ ديسمبر العام 2013.

وحدد سقف عدد القوة الأممية بـ17 ألف جندي بينهم قوة حماية إقليمية مكونة من 4 آلاف جندي سبق أن قرر مجلس تشكيلها.

وجدد مجلس الأمن دعوته مرة أخرى إلى المعسكرين القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفا كير والمتمردون التابعون لنائب الرئيس السابق رياك مشار إلى “إنهاء القتال فورا”.

وغرق جنوب السودان – الذي أصبح دولة مستقلة في 2011 – منذ ديسمبر 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 25 مليون نازح وشهد فظاعات بينها مجازر ذات طابع عرقي.

أ ش أ

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