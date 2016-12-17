رافينيا يمدد تعاقده مع بايرن ميونخ حتى 2018

أعرب لاعب بايرن ميونخ الألماني رافينيا عن سعادته بتمديد عقده ليستمر فى النادي حتى 2018 وتمنى أن يحالفه التوفيق ليحقق المزيد من البطولات.

وأشار النادي على موقعه الإلكتروني إلى أن رافينيا يلعب في صفوف الفريق البافاري منذ 2011 وحصل على الجنسية الألمانية.

وأشاد رئيس النادي كارل هاينز رومينيجه باللاعب بخلاف كونه لاعب هام على أرض الملعب فهو شخص محبوب من قبل الجميع.

يذكر أن بايرن ميونخ الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدد مؤخرا عقود جانب كبير من لاعبيه ومدد النادي البافاري عقود كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر وجيروم بواتينج ومانويل نوير وديفيد ألابا وماتس هوميلس حتى 2021.

أ ش أ