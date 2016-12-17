ربيعة يطلب المشاركة أساسيا مع الأهلى أمام المصرى بسبب "أمم الجابون"

كتب رمضان حسن

طلب رامي ربيعة مدافع الأهلي المشاركة بشكل أساسي في مباراة المصري المقرر لها غدا بالجولة الـ16 لمسابقة الدوري من أجل زيادة حظوظه في الانضمام لقائمة المنتخب الأول التي ستخوض نهائيات امم 2017 بالجابون.

وفى حال استقرار الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على الدفع بربيعة في مباراة الغد فإن ذلك سيكون على حساب محمد نجيب في ظل تألق سعد سمير.

كما ينتظر أن يُشارك النيجيري جونيور أجاي بعد غيابه عن مباراة إنبي بسبب آلام الكاحل، فيما يدرس البدري الدفع بالظهير الأيسر على معلول بشكل أساسي بعد استبعاده أمام إنبي أيضا.