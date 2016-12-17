بدء استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد من مكاتب البريد

كتب محمود عبد الراضى

بدأت مكاتب البريد التى تم ربطها بمصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، فى استقبال المواطنين الراغبين فى استخراج "بطاقة الرقم القومى، شهادة الميلاد، وثقية الزواج، شهادة الوفاة"، وذلك بعد ربط نحو 500 مكتب بريد بالأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بينهم نحو 270 مكتب بريد فى القاهرة، على أن تصل مكاتب البريد التى تقدم الخدمات الجماهيرية لـ 4 آلاف مكتب.

وقال اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية، للأحوال المدنية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأحوال المدنية والبريد، حيث يعد أكبر ربط إلكترونى بين جهتين حكوميتين، وبمقتضى هذا الربط والتعاون، يستطيع المواطن استخراج بطاقات الرقم القومى ووثيقة الزواج والطلاق وشهادة الميلاد، وكل الأوراق الثبوتية من خلال مكاتب البريد، حيث يهدف ذلك إلى تخفيف الزحام على مقار السجلات المدنية، ويوفر خدمات سريعة وعاجلة للمواطنين، وسيتم بموجبه الربط مع 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وسنبدأ بـ500 مكتب بينها 270 بالقاهرة، كمرحلة أولى، على أن يتم العمل بباقى المكاتب لاحقا فى أسرع وقت.

وتابع، مدير الأحوال المدنية، تم إنشاء خدمة الكول سنتر لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين من خلال أرقام مختصرة وأرضية لتصل الأوراق للمواطنين حتى منازلهم بالبريد السريع، عن طريق الاتصال بالأرقام: 16582 - 090070999 - 24004400 - 22632087، حيث يستطيع المواطن الاتصال بهذه الأرقام لتوصيل الخدمات إلى منزله، بالتنسيق مع مكاتب البريد.