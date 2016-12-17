رئيس الفلبين: إلغاء الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة «بات وشيكا»

أعرب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، عن عزمه إلغاء الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يسمح بنشر قواتها في البلاد لإجراء مناورات عسكرية.

وقال دوتيرتي – في مؤتمر صحفي عقب عودته من زيارتين لكمبوديا وسنغافورة ، أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت- ” إن على الولايات المتحدة أن تستعد لإلغاء اتفاق عسكري يسمح لواشنطن بنشر قواتها وعتادها العسكري لإجراء مناورات في البلاد.

وتابع “لا نحتاج إليكم .. استعدوا للرحيل عن الفلبين .. استعدوا للإلغاء الحتمي للاتفاق” ، مشيرا إلى أن قراره “بات وشيكا” بعد مراجعة اتفاق عسكري آخر.

وأضاف “لا نحتاج أموالكم. الصين قالت إنها ستزودنا بالكثير من الأموال .. السياسة في جنوب شرق آسيا تتغير”.

وألمح دوتيرتي إلى أن العلاقات قد تتحسن عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطة .. مضيفا “يعجبني كلامك إنه مثل كلامي تماما .. نعم سيدي الرئيس. نحن متشابهان”.

أ ش أ