"طرق دبي" تفتتح "المول الذكي" في أربع محطات لمترو دبي

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن افتتاح (المول الذكي) في أربع محطات مترو دبي هي محطة بنك أبوظبي التجاري، ومحطة داماك، ومحطة مدينة دبي للانترنت، ومحطة أبراج الامارات، وذلك في إطار حرص الهيئة على جهود إمارة دبي في التحول نحو المدينة الأذكى عالمياً.

وقال الطاير: يعد (المول الذكي) الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات(اتصالات)، الأول من نوعه في العالم، الذي يتيح لمستخدمي مترو دبي التسوق الذكي، عبر شاشة رقمية تفاعلية، ثلاثية الأبعاد، عالية الجودة مساحتها تسعة أمتار، بحيث يمكن لشخصين تنفيذ عملية الشراء في الوقت نفسه.

وأضاف: يأتي التوسع في افتتاح (المول الذكي) بعد نجاح التجربة الأولى للمشروع، الذي بدأ ببيع المواد الغذائية، وسيتم التوسع في المرحلة القادمة بإضافة منتجات أخرى، مثل الملابس والإلكترونيات، كما سيجري وضع شاشتين ذكيتين (كيوسك)، تتوفر فيهما الخدمات نفسها، وذلك لتوفير الخصوصية للمتعاملين، مشيراً إلى أن العميل يمكنه عبر (المول الذكي)، اختيار احتياجاته من المنتجات المعروضة، عبر وضعها في سلة التسوق، ثم دفع قيمة المشتريات عبر البطاقة الائتمانية، ويكون توصيل البضاعة في التوقيت والمكان الذي يحدده العميل، مؤكداً أن الهيئة تدرس خيارات أخرى للدفع، مثل بطاقة (نول) أو من خلال الهاتف الجوال: (رصيد اتصالات).

من جانبه قال سلفادور أنجلادا الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في "اتصالات": تقوم التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الذكية بتمهيد الطريق نحو الحياة المستقبلية لسكان دولة الإمارات، ونحن فخورون بالشراكة المتميزة مع هيئة الطرق والمواصلات في إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "المول الذكي" وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع، ويعتبر هذا النجاح نتيجة للاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها اتصالات في تطوير البيئة الرقمية التي تسهم في التحول الإيجابي في الحياة اليومية للأفراد وتقديم قيمة مضافة لمستخدمي شبكاتنا وخدماتنا الرقمية الموثوقة".

وأضاف أنجلادا: "ستواصل (اتصالات) التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لإطلاق خدمات وحلول مبتكرة من شأنها أن تساهم في بناء منظومة ذكية متطورة وتمكين المستقبل الرقمي المنشود، مؤكداً أن ‫مدينة دبي تتميز بإيقاعها السريع الذي يتجلى بوضوح في الحياة اليومية المزدحمة للأفراد، وفي ضوء هذا الاعتبار، يلبي مشروع (المول الذكي) نمط الحياة السريع من خلال تسخير التقدم التكنولوجي لمدينة دبي بهدف تمكين الأفراد من تسوق بقالتهم أثناء التنقل بدلاً من إنفاق الوقت على الذهاب إلى متجر البقالة، الأمر الذي يجعل الحياة أكثر سهولة بعد يوم حافل ويتيح الاستفادة من الوقت واستخدامه في أشياء أخرى أكثر أولوية، ومن خلال خبرتنا الطويلة في Trolley.ae كأول متجر بقالة عبر الإنترنت في دبي، سنساهم في تمكين (المول الذكي) من تقديم خدمة أفضل من خلال توفير آلاف الخيارات من المنتجات.‬‬‬‬‬