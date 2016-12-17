انتبهوا.. الزنك مهم لتقوية المناعة والحماية من الأمراض.. على حسب سنك

كتبت أمنية فايد

الاهتمام بجهاز المناعة هو هدف غالبية الأمهات حاليا لحماية أطفالهم من العديد من الأمراض، لذلك تحافظ كل أم على تناول طفلها للفيتامينات المختلفة مثل الحديد والماغنسيوم وفيتامين A B وغيرها، ويقع من الغالبية الاهتمام بتناول الزنك رغم فوائدة الكثيرة فى الحماية من الأمراض وتقوية جهاز المناعة.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قائلا: "للزنك أهمية كبيرة فى تقوية جهاز المناعة خاصة فى مرحلة الطفولة والمراهقة، ويؤدى نقص الزنك إلى وفاة 800 ألف فرد سنويا فى العالم، ويعتبر نقص الزنك هو السبب الرئيسى لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات فى العالم سنويا، ويعتبر تناول الأطعمة المجمدة والمصنعة وراء نقص الزنك".

وتابع: "يلعب الزنك أدوار مهمة،

أبرزها..

1. يدخل فى تكوين 300 أنزيم داخل الجسم.

2. تحتاجه أغلب خلايا الجسم فى النمو.

3. يشارك فى العديد من التفاعلات الكيميائية داخل الجسم خاصة تكوين الشفرة الوراثية DNA وتكاثر الخلايا.

4. يحافظ على كفاءة الجهاز المناعى.

5. يساعد على التئام الجروح.

6. ينشط حاسة الشم والتذوق والبصر.

7. يساهم فى بناء العظام والأسنان.

8. مهم لإنتاج العديد من الهرمونات ويعتبر مهدئا فى حد ذاتهز

9. يرتبط نقص الزنك مع فرط الحركة وقلة التركيز بالإضافة إلى القلق، التدهور المعرفى، الاكتئاب، العصبية، عدم الاستقرار العاطفى، مشاكل فى الذاكرة، وتقلب المزاج.

10. غالبا ما ترتبط أمراض الصرع والتشنجات والاضطرابات العاطفية الحادة مع نقص الزنك.

وأشار الدكتور "بدران" إلى أن للزنك تأثيرات متعددة على الجهاز المناعى،

وهى..

1. الزنك مهم للتطور الطبيعى لوظائف خلايا المناعة.

2. الزنك مهم لعملية التهاب الميكروبات الغازية بواسطة الخلايا الأكوله.

3. الزنك مهم لعملية قتل الميكروبات داخل الخلايا القاتلة الطبيعية.

4. الزنك مهم لإنتاج وسائط المناعة الكيميائية.

5. يعمل الزنك كمضاد للأكسدة وله دور فى استقرار وثبات الأغشية الخلوية مما يحمى الخلايا من الالتهابات.

وأكد "بدران" أن نقص الزنك لا يؤثر فقط على جهاز المناعة، بل يجعل جهاز المناعة يهاجم الجسم نفسه بدلا من حمايته مما يؤدى إلى التأثير السلبى على التمثيل الغذائى لفيتامين أ فهو يقلل من امتصاصه وانتقاله إلى الدم واستفادة الأنسجه منه، موضحا أن تأثير نقص الزنك فى الأطفال يؤدى إلى انخفاض مناعة الأطفال بنسبة كبيرة وتبين ذلك بوضوح فى 3 مراحل عمرية "جنين، أول شهر بعد الولادة، ومرحلة الفطام، مما يؤدى إلى تهديده بالإصابة بالأمراض بشكل عام، وينتج عن ذلك إعاقة كفاح جهاز المناعة ضد الطفيليات.

وينصح الدكتور "بدران" الأمهات بمصادر الزنك الطبيعية التى تفيدها وتفيد أسرتها فى المحافظة على صحتهم،

وهى..

1. الحبوب الكاملة خاصة جنين القمح.

2. المكسرات وأوفرهم الفول السودانى.

3. البقوليات وأفضلهم حمص الشام.

4. الأعشاب العطرية الخضراء كالبقدونس، الشبت، الروز مارى، والمريمية.

5. السبانخ.

6. عش الغراب.

7. المأكولات البحرية.

8. اللحوم الحمراء.

وأوضح أن لكل فرد احتياجات يومية محددة من الزنك وفقا لعمره،

كالتالى..

- 3 ملليجرام للرضيع بدءا من الشهر السابع.

- وتزداد الكمية تدريجيا حتى تصل إلى 8 ملليجرام عند عمر 9 سنوات.

- وفى مرحلة البلوغ تصل إلى 10 ملليجرام.

- بالنسبة للحامل احتياجها اليومى من الزنك 13 ملليجرام.

- المرضعات 14 ملليجرام.