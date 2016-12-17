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تركيا تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى احترام وقف إطلاق النار بحلب

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تركيا تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى احترام وقف إطلاق النار بحلب تركيا تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى احترام وقف إطلاق النار بحلب

رجب طيب أردوغان

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع الأطراف في سوريا إلى احترام وقف إطلاق النار في حلب للسماح بمواصلة عملية الإجلاء من الأحياء الشرقية في المدينة.

ونقلت قناة ( العربية ) اليوم السبت عن أردوغان قوله – في تغريدة على موقع تويتر – “أناشد جميع الأطراف والمجتمع الدولي احترام اتفاق الهدنة ودعم تنفيذ عملية الإجلاء” .

وأضاف أن الهدنة التي تفاوضت تركيا في شأنها في حلب واستمرار عمليات الإجلاء هي الأمل الأخير المتبقي للأبرياء .

يذكر أن عمليات الإجلاء من شرق حلب تعد جزءا من وقف إطلاق النار الذي كان موضع تفاوض بين موسكو وأنقرة، ودخل حيز التنفيذ – الخميس الماضي – بعد محاولة أولى فاشلة الأربعاء.

وتم تعليق العمليات – أمس – من قبل النظام السوري الذي يتهم المعارضة بعدم احترام بنود الاتفاق.

أ ش أ

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