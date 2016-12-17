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ترامب: سنجعل دول الخليج تدفع أموالا لإقامة مناطق آمنة في سوريا

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ترامب: سنجعل دول الخليج تدفع أموالا لإقامة مناطق آمنة في سوريا ترامب: سنجعل دول الخليج تدفع أموالا لإقامة مناطق آمنة في سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد (أرشيفية)

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة إن إدارته ستعمل على إقامة “مناطق آمنة” لمحاولة مساعدة المدنيين المحاصرين في الصراع الدموي السوري لكن الرئيس باراك أوباما قال إن الفكرة من الصعب للغاية تطبيقها.

وتحدث ترامب وأوباما كل على حدة عن الصراع بعد توقف جهود إجلاء المدنيين من آخر مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب السورية يوم الجمعة بعد أسابيع من القصف الذي يشنه الجيش السوري.

وبحسب رويترز قال ترامب الذي يحل محل أوباما يوم 20 يناير “سنحاول ونصلح ذلك وسنحاول مساعدة الناس.”

وقال لأنصاره خلال تجمع في فلوريدا “سنعمل على إقامة مناطق آمنة… سنجعل دول الخليج تدفع أموالا من أجل إقامة مناطق آمنة.”

لكن أوباما قال للصحفيين في وقت سابق إن الفكرة تمثل “تحديا مستمرا” لأن المناطق الآمنة ستطلب حماية من قوات برية وهو أمر من غير المرجح أن توافق عليه السورية وحلفاؤها في موسكو وطهران.

وقال أوباما إنه يأمل أن تستجيب سوريا وروسيا للضغوط الدولية بشأن المأساة وعبر عن أمله أيضا في العمل مع تركيا من أجل إجلاء المدنيين المتبقين في حلب بسلام.

وقال أوباما “ما لم نكن جميعا مستعدين وراغبين في الاضطلاع (بالأزمة) السورية لكنا واجهنا مشاكل” مشيرا إلى أن الأمر كان سيتطلب “نشر أعداد كبيرة من القوات الأمريكية على الأرض دون أن توجه لهم دعوة ومن دون تفويض من القانون الدولي.

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