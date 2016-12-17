علماء مصر بالخارج يعرضون توصيات "مصر تستطيع" على الرئيس السيسى اليوم

كتب وائل ربيعى – محمود راغب

يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، علماء مصر بالخارج المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع"، الذى نظمته وزارة الهجرة بمدينة الغردقة على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك بقصر الرئاسة، إذ أنه من المقرر أن يعرض العلماء توصيات مؤتمر مصر تستطيع على الرئيس السيسى خلال هذا اللقاء.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن عدد هؤلاء العلماء يقدر بـ27 عالمًا وخبيرًا فى المجالات المختلفة، مشيرة إلى أن استقبال الرئيس السيسى لهم يعد حفاوة كبيرة وإثباتًا للتقدير المعنوى الذى يكنه الشعب المصرى لعلمائه وأبنائه، وعلى رأسه الرئيس السيسي وكافة المسئولين بالحكومة.

1- إنشاء امتداد جديد لمستشفى مجدى يعقوب ومركز طبى ووحدة بحوث للتطوير ورعاية متكاملة على أعلى مستوى لخدمة المرضى، ويعتمد هذا الامتداد على توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة طبقًا لدراسات الأطلس الشمسى بتقنيات تركيز الشمس والألواح الشمسية.

2- دعم وكالة الفضاء المصرية وتعاونها مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستعانة بالعلماء المتخصصين فى بحوث الفضاء بالداخل والخارج.

3- إنشاء البرنامج الوطنى للتوعية بكيفية التعامل مع الكوارث والأزمات، وتعميمه على مستوى الدولة والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة.

4- بدء تنفيذ مخطط التدرج فى إنشاء المحطات الشمسية الحرارية المتضمنة الخلايا الضوئية وبها التسخين الحرارى، حيث تعمل ليل نهار والعمل على نشرها على مستوى الدولة لتخفيف الحمل عن الشبكة القومية للكهرباء.

5- استخدام الطاقة الشمسية فى تحلية المياه والزراعة التى يمكن أن توفر 40% من مياه الرى واستخدام تقنيات الرى الحديثة فى مشروع المليون ونصف فدان.

6- تحليل البيانات للأقمار باستخدام الذكاء الصناعى وتوقع مشكلات الأقمار فى المدارات.

7- إنشاء هيئة وطنية تابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للاهتمام بتبنى سياسات ورعاية الشباب المبتكرين وتسويق ابتكاراتهم.

8- الاهتمام بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى قناة السويس والبحر الأحمر، التى تعتمد على الموارد المتاحة مثل السيلكا والصناعات الغذائية والدوائية.

9- إنشاء مركز دعم لوجستى للخدمات بمنطقة قناة السويس.

10- حماية البنية التحتية بمنطقة القناة واستحداث نوع جديد من القطارات بمشاركة القطاعين العام والخاص.

11- إنشاء مجموعة عمل لوضع وتفعيل استراتيجية موحدة لحوكمة وتطوير نظم المعلومات داخل الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين والتغلب على التحديات التى تواجه المجتمع.