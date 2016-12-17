5 معلومات عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى اليوم السبت 17 / 12 / 2016

كتب عمرو جاب الله

يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم السبت 17 / 12 / 2016 فريق الزمالك بقيادة محمد حلمى مع نظيره الاتحاد السكندرى بقيادة مختار مختار، على استاد برج العرب، ضمن الأسبوع الـ 16 لمسابقة الدورى الممتاز.

نستعرض فى التقرير التالى، 5 معلومات حول المواجهة المرتقبة بين الفريق الأبيض وزعيم الثغر فى أمسية اليوم الأول بالجولة الـ16.

مراكز الفريقين فى جدول ترتيب الدورى

يخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الخامس بترتيب الدورى برصيد 25 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة ، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بالدورى برصيد 19 نقطة.

نتائج آخر 10 مواجهات بين الفريقين

الزمالك فى آخر 10 مواجهات مع الاتحاد السكندرى فاز فى 7 مباريات وتعادلا فى مباراتين وخسر الفريق الأبيض فى لقاء وحيد ويبحث أبناء ميت عقبة عن تحقيق الفوز اليوم أمام زعيم الثغر لمواصلة المنافسة على صدارة الدورى الممتاز التى يتربع عليها الأهلى برصيد 39 نقطة حيث مازال لدى الزمالك 4 مباريات مؤجلة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام الاتحاد مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى و محمد ناصف و أسامة إبراهيم و على جبر ومحمود حمدى فى الدفاع وطارق حامد ومعروف يوسف فى وسط الملعب و شيكابالا و ستانلى و أيمن حفنى و باسم مرسى فى الهجوم .

مختار مختار يحشد 19 لاعباً

بينما ضمت قائمة الاتحاد السكندرى 19 لاعبا هم:"الهانى سليمان وعمرو خليل وهشام شحاتة و كالوشا و أحمد السيد و حازم إمام و عبد الرحمن فاروق وعمرو نبيل و محمد عطوة ونور السيد و محمد عادل وأحمد الشيخ وأحمد الألفى ومحمد أسامة وحسن طارق ومحمود فرج كابونجا وخالد الغندور وخالد قمر وكاسونجو".

البنا يعود لإدارة مباريات الزمالك

يدير المباراة تحكيمياً الدولى محمود البنا العائد لإدارة مباريات الزمالك بعد فترة كبيرة من الغياب حيث كانت آخر مباراة أدارها للقلعة البيضاء الموسم الماضي أمام طلائع الجيش والتي أقيمت في 20 ديسمبر 2015 وانتهت بفوز الفريق العسكري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وشهدت جدلا تحكيميا واعتراضات من قبل نادي الزمالك ليعود بعد مرور 362 يوماً لإدارة مباراة للزمالك.