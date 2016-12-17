"التعليم العالى" تشكل لجنة لجمع مقترحات الجامعات حول اللائحة الطلابية

كتب وائل ربيعى

شكلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لجنة برئاسة الدكتور صبحى حسنين؛ وذلك لجمع مقترحات طلاب الجامعات حول اللائحة الطلابية الجديدة، التى أعلن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعلمى العالى والبحث العلمى، ضرورة إعدادها حتى يتثنى للوزارة إجراء الانتخابات الطلابية.

وكشفت إجراءات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فيما يخص الانتخابات الطلابية بالجامعات، أن تلك الانتخابات لن يتم إجراؤها على الأقل خلال العام الحالى، وذلك بعد الأزمة التى شهدها العام الماضى بين وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، واتحاد طلاب مصر المنتخب وتم تجميده.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لن تجرى الانتخابات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى الحالى، مؤكدًا أن عمل اللجنة التى تم تشكيلها من قبل الوزير لم ينته قبل عام على الأقل فى جمع مقترحات الطلاب والأساتذة لتعديل اللائحة الطلابية.