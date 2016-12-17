"التعليم والأزهر" يدشنان اليوم برنامجا إذاعيا لطابور الصباح باسم "لا للعنف"

كتب محمود طه حسين

تدشن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برنامجًا إذاعيًا لطابور الصباح، اليوم السبت، بمدرسة زين العابدين الثانوية المشتركة للتعليم والتدريب المزدوج، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية باسم "أديان السماء ـ لا للعنف ـ لا للدماء".

ويحضر فعاليات البرنامج الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات الوزارة والأزهر، ومن المقرر أن تتضمن فعاليات البرنامج الحديث حول نبذ العنف والتطرف والعيش فى سلام، طبقًا لما نادت به كافة الأديان السماوية.