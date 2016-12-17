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هيئة الطرق تقرر مصادرة إشغالات "الدائرى" والتبرع بها لمراكز الأيتام

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هيئة الطرق تقرر مصادرة إشغالات "الدائرى" والتبرع بها لمراكز الأيتام هيئة الطرق تقرر مصادرة إشغالات "الدائرى" والتبرع بها لمراكز الأيتام

>كتب رضا حبيشى

قررت هيئة الطرق والكبارى مصادرة إشغالات الطريق الدائرى، التى يتم ضبطتها خلال حملاتها على الطريق، على أن يتم التبرع بإشغالات الباعة المتواجدين على حرم الطريق من الخضر والفواكه لدور وجمعيات الأيتام.

 

وقال اللواء وائل السيد نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة اتخذت قرار مصادرة الإشغالات لمواجهة ظاهرة تواجد الباعة الجائلين الذين يتواجدون على الطريق، بجانب الأكشاك ونقاط الكاوتش المنتشرة فى حرم الطريق، بما يسببه ذلك من إعاقة لحركة المرور على الدائرى.

 

وأضاف نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن الهيئة تقوم بحملات أسبوعية على طول الطريق الدائرى، وتقوم بمصادرة البضائع التى يمكن مصادرتها وتتبرع بها لدور الأيتام، مع تحطيم وإزالة الأكشاك ونقاط كاوتش السيارات المتواجدة على الطريق.


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