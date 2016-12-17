مساعدات أمريكية للنازحين شرقى الموصل..وعيادات للأمومة شمال غربى العراق

بغداد أ ش أ

قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال برنامج الغذاء العالمى ومنظمة اليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المواد الغذائية والاحتياجات الاساسية وأقراص تنقية المياه إضافة إلى عبوات حفظ المياه ومستلزمات العناية والنظافة للأطفال إلى أكثر من 42 ألف نازح عراقي.

وذكرت السفارة الأمريكية ببغداد ان توزيع هذه المساعدات دفعة واحدة يعتبر الأكبر حجما فى المنطقة الشرقية للموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق منذ بدء العلمليات العسكرية لتحرير الموصل من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى التى انطلقت فى 17 أكتوبر الماضى.

على صعيد متصل، افتتحت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية عيادة جديدة للأمومة فى "تل مرق" شمال غربى العراق، ستمنح العيادة الجديدة النساء فى تلعفر فى محافظة نينوى الحصول على خدمات الصحة الإنجابية لضمان توليد أطفالهن بأمان.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع المستمر وعدم توفر المرافق الصحية العاملة فى تلعفر والموصل تمنع السكان من الحصول على الرعاية الصحية.. ويتعين على معظم الناس قطع مسافة أكثر من 100 كيلومتر للوصول إلى المناطق الحضرية فى دهوك وزاخو للحصول على الرعاية الطبية.

وتعتبر العيادة الجديدة الخاصة بالأمومة المرفق الصحى الوحيد فى تلعفر الذى يقدّم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ومنها رعاية ما قبل الولادة ورعاية ما بعد الولادة وعمليات الولادة الآمنة للحالات المعقدة. كما توفر العيادة أيضاً خدمات استقرار حالة المريض والإحالة لحالات الطوارئ الأكثر تعقيداً.

وقالت منسق المشروع فى "تل مرق" فانيسا روسي، فى تصريح صحفى الجمعة، إنه منذ أن بدأنا بتقديم الخدمات على مدار الساعة فى عيادة الأمومة فى شهر نوفمبر الماضى ساعدنا فى إنجاز 103 عمليات ولادة.