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استكمال مشروعات البنية التحتية للقرى الاكثر احتياجا بمراكز الوادى الجديد

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استكمال مشروعات البنية التحتية للقرى الاكثر احتياجا بمراكز الوادى الجديد استكمال مشروعات البنية التحتية للقرى الاكثر احتياجا بمراكز الوادى الجديد

>الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أنه يجرى استكمال تركيب شبكات مياه شرب بطول 16 كم ومحطتى تنقية مياه وإنشاء طرق بطول 24 كم بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه ضمن أعمال مشروعات دعم القرى الاكثر احتياجا بمراكز المحافظة وتشمل قرية صنعاء بمركز الخارجة وقرية العروبة بمركز الداخلة والقريتين الثالثة والرابعة بدرب الاربعين التابع لمركز باريس .

وأضاف عشماوى أنه تم الإنتهاء أيضا من إنشاء صرف صحي متكامل فى خمسة قرى على مستوى مراكز المحافظة  بتكلفة اجمالية 15 مليون جنيه ضمن مشروعات لانشاء 32 محطة تم الانتهاء منها خلال عامين كما تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لمدينة الخارجة بتكلفة 240 مليون .

 

 


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