"تشريعية البرلمان" تناقش مقترح الحكومة وأبو شقة لتعديل "الإجراءات الجنائية"

كتب أحمد عرفة

قال النائب محمد مدنى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة الذى سيعقد يوم الأحد لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سيتضمن مناقشة عدة مقترحات من بينها مقترح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بأكمله، ومقترح الحكومة بتعديل بعض مواد القانون.

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن من بين المقترحات التى ستناقش فى اللجنة بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، هو تقليل مدة التقاضى، وإطلاق سلطة تقديرية للمحكمة للبت فى طلبات السماع للشهود، حيث إذا رأى القاضى عدم وجود حاجة لذلك من حقه الرفض.

وأوضح النائب محمد مدنى، أنه سيتم دعوة ممثلين عن وزارة العدل وكذلك ممثلين عن الأعلى للقضاء، موضحًا أن اللجنة ستناقش أيضًا ضم دور العبادة ضمن المنشآت الحيوية للدولة التى يتم إحالة الاعتداء عليها للقضاء العسكرى.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن اللجنة لا تتجه لتحديد مدة معينة للفصل فى القضايا المتعلقة للإرهاب، ولكن فى الوقت ذاته تسعى لإنهاء أى عوائق أمام القاضى للإسراع من إجراءات التقاضى.