أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"تشريعية البرلمان" تناقش مقترح الحكومة وأبو شقة لتعديل "الإجراءات الجنائية"

Google+ Print
"تشريعية البرلمان" تناقش مقترح الحكومة وأبو شقة لتعديل "الإجراءات الجنائية" "تشريعية البرلمان" تناقش مقترح الحكومة وأبو شقة لتعديل "الإجراءات الجنائية"

>كتب أحمد عرفة

قال النائب محمد مدنى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة الذى سيعقد يوم الأحد لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سيتضمن مناقشة عدة مقترحات من بينها مقترح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بأكمله، ومقترح بتعديل بعض مواد القانون.

 

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن من بين المقترحات التى ستناقش فى اللجنة بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، هو تقليل مدة التقاضى، وإطلاق سلطة تقديرية للمحكمة للبت فى طلبات السماع للشهود، حيث إذا رأى القاضى عدم وجود حاجة لذلك من حقه الرفض.

 

وأوضح النائب محمد مدنى، أنه سيتم دعوة ممثلين عن وزارة العدل وكذلك ممثلين عن الأعلى للقضاء، موضحًا أن اللجنة ستناقش أيضًا ضم دور العبادة ضمن المنشآت الحيوية للدولة التى يتم إحالة الاعتداء عليها للقضاء العسكرى.

 

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن اللجنة لا تتجه لتحديد مدة معينة للفصل فى القضايا المتعلقة للإرهاب، ولكن فى الوقت ذاته تسعى لإنهاء أى عوائق أمام القاضى للإسراع من إجراءات التقاضى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس