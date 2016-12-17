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سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 12 طربة حشيش و3 أسلحة نارية فى البحيرة

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سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 12 طربة حشيش و3 أسلحة نارية فى البحيرة سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 12 طربة حشيش و3 أسلحة نارية فى البحيرة

السبت، 17 ديسمبر 2016 02:51 ص

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، القبض على تاجر مخدرات وبحوزته 12 طربة حشيش و3 أسلحة نارية بالبحيرة. 

 

وتمكنت قوة من مباحث مركز رشيد برئاسة الرائد محمد السيسى وبمساعدة معاونيه نقيب محمد أبويدك والنقيب أحمد كمال والنقيب مصطفى عبد الرازق والنقيب زين الشريف، من ضبط عاطل ويدعى "حسام  ا . ا" 21  سنة وبحوزته 12طربه حشيش وعدد 3 أسلحة نارية متنوعة ومبلغ مالى وعدد من الطلقات النارية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

 

المتهم ورجال المباحث

 

رجال المباحث أمام المضبوطات


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