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مواعيد مباريات اليوم السبت 17/12/2016 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم السبت 17/12/2016 والقنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم السبت 17/12/2016 والقنوات الناقلة

>كتبت لبنى عبد الله

تفتتح اليوم السبت ، منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام حيث تقام ثلاثة مواجهات، باستضافة طلائع الجيش نظيره سموحة ، ويواجه الإنتاج الحربى منافسه إنبى ، ويستضيف الاتحاد السكندرى نظيره الزمالك.

موعد مباراة الطلائع مع سموحة

 يستضيف طلائع الجيش نظيره سموحة على جهاز الرياضة العسكرى فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت.

موعد مباراة الإنتاج الحربى مع إنبى

 يستضيف الإنتاج الحربى نظيره إنبى على ستاد السلام فى تمام الخامسة عصر اليوم السبت.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى مع الزمالك

يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره الزمالك على ستاد برج العرب فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت.

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم السبت قنوات نايل سبورت وأون سبورت .


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