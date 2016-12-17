«اليمامة الصحفية» تكرم محمد حسن

كرمت مؤسسة اليمامة الصحفية مدير عمليات المنطقة الغربية في الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع محمد حسن العوض، جاء ذلك خلال حفل الوداع الذي أقيم له بعد أن امضى أكثر من 30 عاما في العمل.

وأكد مدير عام الشركة الوطنية حمد البكر، انهم خسروا كفاءة ساهمت بشكل مباشر في تأسيس الشركة، واخذ على عاتقه تاهيل العديد من الكوادر، مضيفا "أن محمد حسن خلف وراءه سمعة طيبة اكسبته محبة الجميع، بسبب دماثه خلقه وتعامله الراقي مع الجميع".

وسلم درع تكريم مؤسسة اليمامة المدير الإقليمي للمنطقة الغربية عمر سعيد ابوزيد ومسؤول تحرير مكتب جدة وليد العمير.

الحفل شهد مشاركة واسعة من معظم الصحف، وحضور عدد من مديري العموم في المؤسسات الصحفية، وبعض منسوبي الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع.