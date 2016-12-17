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شبة النار

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شبة النار شبة النار

توارت رمزية "شبة النار" وقيم الكرم والضيافة العربية التي كانت لدى جيل الآباء والأجداد، لتنحصر اليوم بالتدفئة وإضفاء جو من المتعة للمخيمات والمجالس، ومع تدني حرارة الأجواء انقلبت حياة المجتمع المتسارعة إلى التدثر والتحلق، وأضحى الحطب فاكهة الشتاء بلا منازع مسجلاً خلال اليومين الماضيين أسعاراً تجاوزت حد المعقول في مناطق الشمال والوسطى لتبلغ أثمان المحلي منه قيماً عليا تحكمها الجودة فالقرض والسمر والطلح في المقدمة كونها أكثر جمراً وأقل دخاناً، هذا إلى جانب الأنواع النادرة كالعجرم والشوحط والعوسج.

ولشبة النار دفء يستطعم حلاوته الصغار قبل الكبار وقديما قال أحد الشعراء:

ياما حلا عقب العشا شبـة النـار

عقب الهجوع لا رقد كـل كوبـه

بقفرية يا عبيد يـودع لـه اشعـار

وسواة فنجـال يشـوق بصبوبـه

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