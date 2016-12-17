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آل محمد تكرم أبناءها المتفوقين

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آل محمد تكرم أبناءها المتفوقين آل محمد تكرم أبناءها المتفوقين

كرمت أسرة ال محمد "العثمان، العبدالله، الحسين، العبدالكريم، السلوم" في حفلها السنوي، أبناء الأسرة لمتفوقين علمياً في المرحلة المتوسطة وحتى مرحلة الدراسات العليا، وسط حضور كبير من أعيان الأسرة من تمير والرياض والمنطقة الشرقية وسدير.

وقد بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس مجلس الاسرة د. إبراهيم العثمان، كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور، مقدماً خالص التهاني والتبريكات للطلاب المتفوقين، كما شكر أعضاء اللجان العاملة وما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة اسرتهم، قائلاً "لقد اثمرت الجهود من قبل العاملين المتطوعين والداعمين في الانتهاء من بناء مشروع الوقف الأول وتأجيره والبدء قريبا في مشروع بناء الوقف الثاني، إلى جانب صرف مبالغ الزكاة لمستحقيها من أبناء وبنات الاسرة المحتاجين".

عقب ذلك أُلقيت قصيدة وطنية للشاعر حمد العثمان، ثم عرض مرئي من أرشيف لقاءات الأسرة، بعدها تم تكريم الطلاب المتفوقين.

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