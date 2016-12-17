36 قائداً في ملتقى الجودة بالعزيزية

أقام مكتب التعليم بالعزيزية بالرياض ملتقى الجودة المدرسي برعاية مدير المكتب عبدالرحمن أبوحيدر وحضور 36 قائدا ومنسقا للجودة بالمدارس بهدف بناء آلية تعاون في الميدان التعليمي، وإيجاد سبل المشاركة في نشر ثقافة الحوار العلمي والتربوي في مجالات تطبيقات الجودة.

وشدد مشرف الجودة الشاملة بتعليم الرياض سعود بن سرهيد في كلمته على أهمية نشر ثقافة الجودة مشيدا بحلقة النقاش في ورشة العمل قبل أن تبرز المدارس منجزاتها العملية في الجودة.

أدار حلقات النقاش رئيس قسم الجودة بالمكتب علي جراح مع أعضاء اللجنة عبدالله المطيري وهادي فقيهي، وأثنى جراح على تفاعل قادة المدارس والمعلمين وشكر اللجنة المنظمة وعلى رأسهم المرشد الطلابي ناصر مبخوت الدوسري على حسن التنظيم.