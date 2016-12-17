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35 ممرضاً وممرضةً للدعم السريع في الأزمات بصحة جازان

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35 ممرضاً وممرضةً للدعم السريع في الأزمات بصحة جازان 35 ممرضاً وممرضةً للدعم السريع في الأزمات بصحة جازان

أكدتْ مدير إدارة التمريض بصحة جازان فوزية محمد غروي أن تشكيل فريق الدعم التمريضي السريع، أصبح مطلباً مهماً في الوقت الراهن للارتقاء بالرعاية التمريضية في الأزمات والكوارث.

وقالت: إن الفريق يتكون من كوادر تمريضية متخصصة ذات خبرات في مجالات حسب الاحتياج وفق معايير محددة ومختصة بتقديم الدعم في مجال الرعاية التمريضية في المنشآت والمؤسسات الصحية بجميع مناطق المملكة لغرض الحفاظ على ثبات جودة الخدمة التمريضية في حالات الأزمات والكوارث لا قدر الله.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته إدارة التمريض بصحة جازان بفريق الدعم التمريضي السريع في قاعة الاجتماعات بمركز التدريب والابتعاث برئاسة مدير إدارة التمريض بصحة جازان، وبحضور مدير إدارة الطوارئ والأزمات عبدالرحمن دغريري. وذكر مشرف فريق الدعم التمريضي السريع بصحة جازان إدريس مجممي بأن الفريق يتكون من (35) ممرضاً وممرضة منهم (10) تمريض طوارئ و(16) تمريض عام و(5) تمريض عناية مركزة كبار و(2) تمريض عمليات و(2) تمريض عناية مركزة أطفال.

وأوضح مجممي أنه تم عمل قاعدة بيانات بالفريق وتم ربطها بوزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للتمريض، مشيراً بأن الفريق يتم تحريكه داخل المنطقة لمباشرة حالات الكوارث بالتنسيق مع إدارة الطوارئ والأزمات بجازان، وفيما يتعلق بالحالات خارج المنطقة يتم التنسيق مع الإدارة العامة للتمريض بالوزارة، مضيفاً بأن سوف تكون هناك سياسات وإجراءات لعمل الفريق وستنفذ برامج تدريبية وورش عمل وفرضيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وذلك لرفع كفاءة ومهارة الفريق لضمان تقديم رعاية تمريضية بشكل سريع وبجودة عالية.

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