«التدريب التقني» تقدم 15 ألف دبلوم لأبناء الشهداء

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تقديم 15 ألف دبلوم مجاني لأبناء شهداء الواجب في المعاهد ومراكز التدريب الأهلية في مختلف مناطق المملكة، وتمكين أبناء الشهداء من الحصول على أكثر من دورة يرغبون فيها من التخصصات المتاحة في أكثر من (900) مركز تدريبي ومعهد.

وجاءت هذه المبادرة على هامش المعرض التقني السعودي الثامن المنعقد حالياً في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتنتال بمدينة الرياض، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 ربيع الاول 1438هـ، ويستطيع الراغبون في الالتحاق بالبرامج التدريبية التسجيل أيام فترة انعقاد المعرض التقني، أو عن طريق الموقع المخصص للمعرض (http://soo.gd/2O9f).

وتتمثل البرامج التدريبية المقدمة في دورات تدريبية طويلة ودبلومات في عدة تخصصات كاللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والشبكات وغيرها من التخصصات الأخرى، حسب احتياج المتقدمين ورغباتهم.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن المعرض المصاحب للمؤتمر سيفتتح أبوابه للزوار من أفراد المجتمع خلال الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالة عصراً، وسيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة من أبرزها تقديم دورات مجانية قصيرة للزوار في صيانة أجهزة الجوال، وذلك بعد أن شهدت الكليات والمعاهد التقنية في الأشهر الماضية إقبالا كبيرا من أفراد المجتمع على الدورات المجانية للجوال، حيث تجاوز عدد المتقدمين حتى الآن أكثر من 100 ألف متقدم ومتقدمة.