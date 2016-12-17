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أمانة الرياض تحجز 16 سيارة وتصادر ٧٩ رأساً من الأغنام

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أمانة الرياض تحجز 16 سيارة وتصادر ٧٩ رأساً من الأغنام أمانة الرياض تحجز 16 سيارة وتصادر ٧٩ رأساً من الأغنام

جانب من حملة الأمانة

كثفت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية الروضة، حملتها الرقابية على المخالفين من باعة الأغنام على طريق الشيخ جابر الصباح، والباعة الجائلين وباعة الشاي والحطب على طريق الثمامة، وباعة الأخشاب والخيام على طريق الجنادرية وأحياء القادسية والمونسية والرمال والجنادرية.

وبين رئيس بلدية الروضة المهندس عبدالله الطيار، أن الحملة أسفرت عن إزالة جميع باعة الخيام غير النظاميين وباعة الزل وبيوت الشعر وشاي الجمر على طريق الثمامة وحجز ست سيارات مخالفة، كما أزالت سوق الأغنام غير النظامي على طريق الشيخ جابر الصباح وصادرت أكثر من 75 رأساً من الأغنام سلمت للجمعيات الخيرية وحجز 10 سيارات مخالفة استخدمت في بيع الأغنام.

وأشار المهندس الطيار، إلى استمرار مثل هذه الحملات خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أيام الخميس والجمعة والسبت، التي تشهد تزايد أعداد الباعة الجائلين في الأحياء الواقعة في نطاق البلدية، وبمساندة أمنية سيتم التعامل مع هذه المخالفات وحجز المركبات المخالفة وإزالة المخالفات من هذه المواقع.

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