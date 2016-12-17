نائب الرئيس اليمني يثمن أمر تصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين

ثمّن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة، ممن يحملون "هوية زائر" والتمديد ستة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء صلاحيتها والمحددة بتاريخ 20/‏‏‏‏3/‏‏‏‏1438.

وأكد نائب الرئيس اليمني أن مثل هذه المواقف ستظل محط تقدير واحترام أبناء الشعب اليمني، وهي مواقف تُثبت مدى التلاحم والترابط والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وثمّن نائب الرئيس اليمني دعم السعودية ومساعدتها ومنحها التسهيلات والدعم المطلوب لفروع مراكز التصحيح داخل المملكة والفروع الجديدة في المدن المحررة وعدد من سفارات اليمن في الخارج.