ختام ملتقى «وطننا أمانة» بكلية الملك عبدالعزيز الحربية

اختتمت كلية الملك عبدالعزيز الحربية امس فعاليات ملتقى (وطننا أمانة) الثاني الذي ينظمه قسم الشؤون الدينية بالكلية، بحضور قائد الكلية اللواء الركن/ سعيد بن عبدالرحمن أبو عساف.

وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة لمدير قسم الشؤون الدينية بالكلية العقيد محمد بن بليهين القحطاني شكر فيها قائد الكلية على دعمه وتشجيعه لهذا الملتقى والجهات المشاركة في المعرض على مشاركتها، وهي: مصلحة الجمارك العامة وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية ووزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف - وكالة المطبوعات - والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرنامج هدية عالم والجمعية الخيرية الصحية لعلاج المرضى (عناية) وجمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركيّة) ومدرسة الأبناء الابتدائية بالكلية ومكتب دعوة وتوعية الجاليات بالروضة وعيادة مكافحة التدخين بالمنطقة الوسطى بالخرج.

بعد ذلك تم توزيع الدروع وشهادات الشكر على من دعم وساهم في إنجاح الملتقى.

ثم بدأت منافسات سباق اختراق الضاحية على جائزتين هما قطعتا أرض إحداها لطلبة الكلية العسكريين والثانية لمنسوبي الكلية.

مما يذكر أنه كان هناك أنشطة نسائية اختتمت بالتوازي مع برامج الرجال والشباب تسعى إلى نفس الأهداف التي أقيم من أجلها هذا الملتقى ومن ضمن فعاليات الملتقى مشاركة عربة للتبرع بالدم من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية وكان الاقبال على التبرع بالدم لأبطالنا في الحد الجنوبي من منسوبي الكلية لوحة رائعة تتجسد فيها لحمة أبناء الوطن.

وكان للدورات والقائمين عليها نصيب من التكريم حيث تم تكريم إدارة تدريب الهلال الأحمر السعودي لعقدهم دورة الإسعافات الأولية لعدد من منسوبي الكلية أثناء الملتقى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لإسهامهم في عقد دورات حول حوار الآباء والأبناء.

وطالب الكثير من زوار الملتقى الذي جاوزوا الستة آلاف زائر استمرارية مثل هذه الملتقيات والفعاليات.