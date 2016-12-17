«سابك» ترفع أسعار تعاقدات جلايكول الإثيلين ليناير2017 وتسيطر على 24% من حصة الإنتاج العالمي

رفع أكبر منتج لجلايكول الإثيلين الأحادي (MEG) في العالم شركة "سابك" أسعار التعاقدات الآسيوية لشهر يناير 2017 بزيادة 210 دولارات للطن عن سعر ديسمبر ليبلغ السعر 1.050 دولار للطن تكلفة وشحن آسيا في وقت حافظ المنتج على مستوياته المرتفعة رغم تهاوي أسعار النفط.

وتتزعم المملكة إنتاجية جلايكول الإثيلين على مستوى العالم بطاقات سنوية هائلة تبلغ أكثر من 7.3 ملايين طن يتم انتاجها في 11 مصنعا في المجمعات البتروكيماوية في الجبيل وينبع ورابغ يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 27 مليار ريال سنوياً وفق متوسط سعر بقيمة 1000 دولار للطن.

وتسيطر شركة "سابك" على نحو 24% من حصة الإنتاج العالمي بطاقة 6.7 ملايين طن متري سنوياً، في حين تعتبر الأسواق الصينية أكبر مستهلك لجلايكول الإثيلين من صادرات المملكة بنسبة 50% من إجمالي صادرات العالم حيث يعد هذا المنتج من المواد الخام الوسيطة المستخدمة في صناعة ألياف البوليستر الداخلة في إنتاج النسيج الذي تشتهر الصين في إنتاجه مع قوة طلب عالمي متزايد في الصناعات التحويلية البلاستيكية وأهمها قطع غيار السيارات وتستعمل أيضاً كعامل مساعد مهم في التجفيف والتجمد وفي المحاليل الصناعية.

وتعتبر الشركة الشرقية للبتروكيماويات "شرق"، التي تملكها "سابك" مناصفة مع الحكومة اليابانية ممثلة في اتحاد شركات يابانية تقوده (ميتسوبيشي)، أكبر مجمع مفرد في العالم لإنتاج جلايكول الإثيلين بطاقة تزيد عن مليوني طن متري سنوياً في أربعة مصانع، وشركات "سابك" الأخرى المتحدة وكيان وينساب، حيث تتميز الأخيرة باستخدام تقنية خاصة متطورة "ساينتفك دزاين" التي تمتلك سابك 50% من حقوق الترخيص لها.

ونجحت "سابك" في تطوير تقنية إنتاج جلايكول الإثيلين في مشاريعها تضمنت استبدال مفاعلات الإثيلين جلايكول في مصانعها في كل من شركة الجبيل المتحدة (جلايكول1 و2) وشركة شرق (جلايكول 4) وشركة ينساب (جلايكول 1) وشركة كيان السعودية (جلايكول 1)، وتصدر (سابك) 75% من إنتاجها من مادة جلايكول الإثيلين إلى القارة الآسيوية بشكل كبير إضافة إلى أقاليم أخرى تشمل أوروبا وأميركا.

وتساهم أيضاً شركة بترورابغ التابعة لأرامكو بإمدادات عالمية من جلايكول الايثلين من مجمعها الضخم في بترورابغ حيث يستحوذ السوق الآسيوي على نسبة 84% من إنتاج بترورابغ فيما تستحوذ أسواق الشرق الأوسط نسبة 12%، بينما تسوق الشركة فقط 4% من منتجاتها البتروكيماوية محلياً، وذلك على النقيض من حركة التسويق لمنتجات بترورابغ التكريرية والتي تستحوذ السوق المحلية منها على نسبة 66% والنسبة المتبقية 34%، خارجياً 5% منها لأسواق الشرق الأوسط و20% لأسواق آسيا و9% لأوروبا.

ويعد مشروع جلايكول الايثلين في بترورابغ من أنجح مصانعها ربحية لدعم منافستها على الصعيد البتروكيماوي كونها أيضاً مصفاة تكرير بطاقة 400 ألف برميل يومياً وتحظى بكميات كبيرة من سوائل الغاز الطبيعي من أرامكو وتشمل 95 مليون قدم مكعب يومياً من غاز الإيثان ونحو 15 ألف برميل يومياً من البيوتان الذي يدخل في صناعة البولي إيثيلين، فيما يتم تكسير غاز الإيثان وإنتاج أكثر من مليون وربع طن من الإثيلين سنوياً لينتج منها نحو 900 ألف طن من البولي إثيلين وذلك باستخدام تقنية «بازل» لإنتاج النوع عالي الكثافة، واستخدام تقنية «سوميتومو» لإنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي، إضافة إلى 600 ألف طن من جلايكول الإيثيلين، وذلك باستخدام عملية «أوميغا» من «شل»، وكذلك إنتاج 700 ألف طن من البولي بروبيلين باستخدام تقنية «سوميتومو» شريكتها في المشروع البالغ تكلفته 40 مليار ريال.