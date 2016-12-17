الملك حمد: لن نتأخر عن تحالفاتنا الخليجية

رعى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عصر أمس الجمعة الاحتفال الكبير بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة، والذكرى 45 لانضمام البحرين للأمم المتحدة، والذكرى السابعة عشرة على تسلم الملك حمد مقاليد الحكم.

والقى الملك حمد خطابا قال فيه: "نحتفي اليوم، بذكرى قيام الدولة البحرينية الشامخة قبل أكثر من قرنين، بعمقها وجذورها التاريخية، لتحافظ على كيانها المستقل الذي طالما حمل لواء العروبة ورفع رسالة الإسلام".

كما عبر الملك حمد عن اعتزاز البحرين بانضمامها ومساهمتها في التحالفات العسكرية والأمنية الخليجية والدولية لحماية اقليمنا ومحيطنا العربي والاسلامي من الإرهاب، وسيظل هذا الالتزام عنواناً لعلاقتنا القوية مع المجتمع الدولي.