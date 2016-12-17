التحالف يقصف أوكار الانقلابيين في تعز وصنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي أمس الجمعة غارات جوية على مواقع عسكرية يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون والمليشيات التابعة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في صنعاء ومحافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت مقر ألوية الصواريخ بجبل عطان غرب العاصمة صنعاء، ومعسكر النهدين المقابل لدار الرئاسة جنوب صنعاء. وبحسب المصادر، فقد هزت انفجارات عنيفة صنعاء، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل مكثف من على المواقع المستهدفة. وفي محافظة تعز، قصفت مقاتلات التحالف مواقع الحوثيين وقوات صالح في معسكر اللواء 22 بمنطقة الجند شرق المدينة.

وكان الجيش اليمني قد نجح أمس في إحباط تقدم لمليشيا الانقلابيين، في مديرية ‏خب والشغف، بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.‏