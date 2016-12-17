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«القرصنة المعلوماتية» تشعل أزمة بين روسيا والولايات المتحدة

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قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الولايات المتحدة سترد على القرصنة الروسية للتأثير في الانتخابات الأميركية، واضاف لإذاعة أن.بي.آر: "أنا مقتنع أنه عندما تحاول أي حكومة أجنبية التأثير على نزاهة انتخاباتنا فإننا سنكون حينها بحاجة لاتخاذ إجراءات" مضيفا "ونحن سنرد في الزمان والمكان الذين نختارهما". وتابع الرئيس الأميركي أن "بعض من الرد سيكون واضحا وعلنيا. والبعض الآخر ليس كذلك".

وأمر أوباما وكالات الاستخبارات المركزية بإجراء مراجعة كاملة لعملية القرصنة وتقديم تقرير له قبل أن يترك منصبه في 20 يناير،

من جهته اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف أمس ان اتهامات البيت الابيض لروسيا بالاخلال بمجرى الانتخابات الرئاسية الاميركية عبر القرصنة المعلوماتية هي اتهامات "وقحة".

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