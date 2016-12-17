مخطط عمل لـ«دول 5+5» لمحاربة «داعش»

صادق وزراء دفاع الدول الأعضاء في مبادرة «5+5»، وهي الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس، على مخطط عمل المجموعة للعام 2017 الذي ستتولى فرنسا خلالها الرئاسة الدورية للمبادرة.

وتضمن البيان المشترك الذي خرج به الاجتماع الـ 12 لمبادرة 5+5 دفاع، بالعاصمة الجزائرية أمس، أهم محاور العمل ذات الألوية للعام المقبل انطلاقاً من الآليات الموضوعة منذ أكثر من 10 سنوات، للحفاظ على أمن واستقرار الحوض الغربي من المتوسط.

ولم يفوت الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري، التشديد على أن مبادرة «5+5 دفاع» هي «رهان المستقبل» والإطار الأمثل لـ»الرد المشترك والملموس على كافة التهديدات التي تتربص بالمنطقة».

وشدد المشاركون على جاهزيتهم الكاملة للعمل معا لمواجهة «أخطار جديدة وتهديدات تلوح في الأفق» تستدعي» تعزيز قدرات العمل الاستباقي وتقاسم المعلومات في مجال الأمن وتقييم التهديدات والتحديات خصوصاً الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية».