أنور قرقاش: علاقات الإمارات الدولية انعكاس لصورتها الإيجابية أمام العالم

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن شبكة العلاقات الدولية للإمارات تتسع عبر الحرص على التواصل وهي في الآن ذاته مرآة للتطور والنهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة وانعكاس للصورة الإيجابية التي يراها بنا العالم.

جاء ذلك في ختام فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا في منسك أمس، حيث ترأس معاليه وفد الدولة ومن الجانب البيلاروسي فلاديمير ماكي وزير الخارجية.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تصريح له: «إن العلاقات بين أبوظبي ومنسك تتطور من خلال الأطر المؤسسية التي يتم إرساؤها ونحن سعيدون بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في هذه الجولة من اجتماعات اللجنة المشتركة ونتطلع إلى نتائج إيجابية في مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية».

وشارك ضمن وفد الدولة في الاجتماع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية وغرف التجارة وشركات القطاع الخاص ونظرائها من الجانب البيلاروسي، وتأتي الاجتماعات لتعزز العلاقات الثنائية المتنامية بين الدولتين وتعاونهما المشترك.

اتفاقيات

وتم التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجال الاستثماري والمعلوماتي والقضائي والثقافي، حيث تعزز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.

كما التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش خلال الزيارة فازالي ماتويشوفازكي النائب الأول لرئيس وزراء بيلاروسيا في مقر رئاسة الوزراء، حيث نقل معاليه تحيات القيادة الإماراتية إلى الحكومة البيلاروسية وتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين.