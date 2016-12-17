أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

أنور قرقاش: علاقات الإمارات الدولية انعكاس لصورتها الإيجابية أمام العالم

Google+ Print
أنور قرقاش: علاقات الإمارات الدولية انعكاس لصورتها الإيجابية أمام العالم أنور قرقاش: علاقات الإمارات الدولية انعكاس لصورتها الإيجابية أمام العالم

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العلاقات الدولية للإمارات تتسع عبر الحرص على التواصل وهي في الآن ذاته مرآة للتطور والنهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة وانعكاس للصورة الإيجابية التي يراها بنا العالم.

جاء ذلك في ختام فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا في منسك أمس، حيث ترأس معاليه وفد الدولة ومن الجانب البيلاروسي فلاديمير ماكي وزير الخارجية.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تصريح له: «إن العلاقات بين أبوظبي ومنسك تتطور من خلال الأطر المؤسسية التي يتم إرساؤها ونحن سعيدون بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في هذه الجولة من اجتماعات اللجنة المشتركة ونتطلع إلى نتائج إيجابية في مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية».

وشارك ضمن وفد الدولة في الاجتماع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية وغرف التجارة وشركات القطاع الخاص ونظرائها من الجانب البيلاروسي، وتأتي الاجتماعات لتعزز العلاقات الثنائية المتنامية بين الدولتين وتعاونهما المشترك.

اتفاقيات

وتم التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجال الاستثماري والمعلوماتي والقضائي والثقافي، حيث تعزز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.

كما التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش خلال الزيارة فازالي ماتويشوفازكي النائب الأول لرئيس وزراء بيلاروسيا في مقر رئاسة الوزراء، حيث نقل معاليه تحيات القيادة الإماراتية إلى البيلاروسية وتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس