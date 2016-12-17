سيف بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران حفل زفاف

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة حفل الاستقبال الذي أقامه مسعود بوحبل المنصوري بمناسبة زفاف أنجاله علي إلى كريمة مطر مهير الحميري، ومهير إلى كريمة محمد عوض المهيري، وسعيد إلى كريمة سعيد حميد المزروعي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في ميدان الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات عدد من شيوخ ووجهاء وأعيان القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وحشد كبير من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات متنوعة لفرقة الفنون الشعبية من وحي التراث الإماراتي الأصيل ابتهاجاً بالمناسبة.