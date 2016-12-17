سفير البحرين: علاقتنا مع الإمارات تمتد جذورها لعقود طويلة

احتفلت أمس سفارة البحرين في الدولة باليوم الوطني للمملكة والذكرى الـ17 لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم تحت عنوان «اليوم البحريني في ربوع الإمارات» وذلك في ياس مول بأبوظبي.

وافتتح فعاليات الاحتفال محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى الدولة بحضور نخبة من أعضاء السلك الدبلوماسي من دول مجلس التعاون الشقيقة، وتضمن الحفل البحريني عروضا بحرينية تقليدية من مسابقات وأغانٍ تراثية عرفت بتراث وثقافة المملكة.

وقال محمد حمد صقر المعاودة إن العلاقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات تمتد جذورها لعقود طويلة وترسخت بين الأشقاء بفضل الأجداد وحافظ عليها الأبناء شيوخنا، حفظهم الله، حتى أصبحت العلاقة البحرينية الإماراتية تشكل اليوم نموذجاً متميزاً للعلاقة بين الأشقاء الذين تربطهم أواصر النسب والقربى والمصير المشترك قيادة وشعباً.

وقدم الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى شعب الإمارات الشقيق.

وأضاف: يسعدنا أن نحتفل باليوم الوطني لمملكة البحرين بين الأشقاء في الإمارات لما تكنه المملكة حكومة وشعباً من محبة واعتزاز للإمارات وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي في ظل العلاقات القوية المتميزة بين البلدين.