رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكّام يهنئون ملك البحرين بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني المجيد لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

تبريكات

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينات بحسابه عبر «تويتر»: «تهانينا لمملكة البحرين وأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني.. أفراحكم الوطنية فرحة لنا، وأيامكم المجيدة مجد لنا».

فرحة

وأضاف سموه: «احتضنت البحرين قادة الخليج قبل أسبوع، واليوم تحتضن مشاعر الشعب الخليجي الذي يشاركها فرحتها باليوم الوطني البحريني».

وتابع سموه: «البحرين قلب الخليج العربي هويةً وتاريخاً وجغرافيا، وستبقى بإذن الله، وشعب البحرين وأبناؤه هم أهلنا وأبناؤنا، كانوا وسيبقون بإذن الله».

تدوينات

ونشر سموه صورتين تجمعان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصورة ثالثة تحمل تهنئة حكومة الإمارات لملك وشعب البحرين بالعيد الوطني.

تهنئة

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئة إلى أخيهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

تبريكات

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معرباً سموه في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك البحرين ولشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات ومملكة البحرين في شتى المجالات.

برقيات

وبعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى ملك البحرين.