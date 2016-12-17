هل تحاول دنيا بطمة إغاظة طليقة زوجها منى الساير؟

نشرت الفنانة دنيا بطمة عبر حسابها على "إنستغرام" فيديو يجمعها بزوجها المنتج محمد الترك وأولاده.

في الفيديو، بدت دنيا بطمة ومحمد الترك وهما يمضيان لحظات رومانسية ويتبادلان كلمات الغزل غناء، قبل أن تنتقل الكاميرا إلى عرض الأطباق التي تشاركا في إعدادها ومن بعدها تم عرض مشاهد لحلا الترك وشقيقها الصغير.

هناك من اعتبر أن الفيديو موجه من دنيا بطمة إلى زوجة محمد الترك الاولى وأم اولاده الثلاثة منى الساير، خصوصاً وأنها أظهرت محمد الترك وهو يعيش حياة سعيدة معها ومع أولاده بعيداً عند والدتهم.

فيديو دنيا بطمة مع زوجها محمد الترك وأولاده