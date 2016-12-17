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نجمة America Got Talent تغني في حفل تنصيب دونالد ترامب

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الجمعة 16-12-2016 18:28

كشفت اللجنة المسؤولة عن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump أن جاكي إيفانكو Jackie Evancho التي أدهشت المشاهدين وهي طفلة في برنامج "America Got Talent" قبل ست سنوات، ستغني النشيد الوطني الأمريكي في الحفل.

نجمة America Got Talent تغني في حفل تنصيب دونالد

ورأت اللجنة المنظمة للحفل المنتظر، أن إيفانكو (16 عاماً) وهي أول مغنية يعلن عن مشاركتها في المراسم، "تمثل أفضل وألمع ما في أمريكا".

وقالت إيفانكو في تصريح لها: "إنني متحمسة للغاية. سيكون أمراً رائعاً".

وكان موقع (TMZ) قد أعلن في وقت سابق أن المغني الإيطالي أندريا بوتشيلي Andrea Bocelli سيشارك أيضاً في الحفل المقرر يوم 20 يناير- كانون الثاني، لكن لم يصدر تأكيد رسمي بذلك.

 

بالصور... كاني ويست يلتقي دونالد ترامب

 

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