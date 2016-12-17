ميسي يدخل القفص الذهبي قريباً

أعلن مقربون من نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي Leonel Messi أنه سيقيم حفل زفافه على أم طفليه أنتونيلا روكوزو منتصف العام المقبل.

وحسب المصادر، سيدخل نجم برشلونة القفص الذهبي عام 2017، وسيحدد موعد الزفاف حسب أجندة مباريات برشلونة ومسيرة النادي الكاتالوني في دوري الأبطال.

وقال الصحافي خوان بابلو فارسكي Juan Pablo Varsky في تصريحات لإذاعة مترو المحلية: "علمت بالخبر بالصدفة، العام المقبل سيقام حفل زفاف كبير، لا أعلم بالتحديد موعده ولكنه سيكون في روساريو، ليونيل ميسي وأنتونيلا روكوزو سيتزوجان".

علاقة ميسي (29 عاماً) وأنتونيلا بروكوزو Antonella Roccuzzo (28 عاماً) بدأت في العام 1996، وأنجبا طفلين هما تياغو (4 أعوام) وماتيو (عام واحد).

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن