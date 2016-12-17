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بالصور.. نقيب صيادلة مصر: إنشاء أكبر مدينة دوائية ببورسعيد

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بالصور.. نقيب صيادلة مصر: إنشاء أكبر مدينة دوائية ببورسعيد بالصور.. نقيب صيادلة مصر: إنشاء أكبر مدينة دوائية ببورسعيد

>بورسعيد - محمد عزام

أعلن الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب صيادلة ، أمس الجمعة، خلال حفلة "يوم الصيدلى"، عن إنشاء أكبر مدينة دوائية فى مصر بمحافظة بورسعيد بعد اتفاقه مع المحافظ اللواء عادل الغضبان، بتخصيص قطعة أرض لها.

 

وقال "عبيد"، إنه يفتخر كونه صيدلى؛ كما يفتخر بكل صيدلى موجود على أرض مصر؛ وبلغة الأرقام فان صيادلة مصر لديهم من الصناعة الدوائية التى تُغطى 90% من الإنتاج المحلى؛ فالخير قادم على أيديكم.

 

كان قد افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه الدكتور محي الدبن عبيد، نقيب صيادلة مصر، أمس الجمعة، حفلة "يوم الصيدلى"؛ فى حضور الدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الشئون الصحية، ولفيف من القيادات الطبية وطلاب دفعة 2016 بكلية الصيدلة وأسرهم داخل قاعة الاحتفالات بقرية الفيروز السياحية.

 

وتبادلا محافظ بورسعيد، ونقيب صيادلة مصر، الدروع التذكارية؛ كما قاموا بتكريم عدد من الأطباء والحاصلين على درجة الدكتوراة، وبعض قدامى الصيادلة فى المحافظة، ومدير عام الصحة بالمحافظة .

 

هذا وقد رحب الدكتور حمدي عبدالوهاب قوطه، رئيس النقابة الفرعية للصيادلة ببورسعيد، بالحضور وأشاد بمجهودات المحافظ فى العديد من الأزمات بالمحافظة يتصدرها الإسكان، وهنأ المحافظ خريجي دفعة 2016؛ مقدماً الشكر لأسرهم.

 

 

 

 

 

 

 

 


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