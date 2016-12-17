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بالصور.. حصول محطة "طوخ دلكة" بتلا على شهادة الجـودة

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بالصور.. حصول محطة "طوخ دلكة" بتلا على شهادة الجـودة بالصور.. حصول محطة "طوخ دلكة" بتلا على شهادة الجـودة

>المنوفية - محمود شاكر

اعلن المهندس احمد ابو دان رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، ان محطة طوخ دلكا التابعة للمركز حصلت على شهادة الجودة .

وفى تصريحات ل " اليوم السابع " اكد ابو دان ان محطة معالجه تــــلا حصلت قبل ذلك على شهادة الجودة t.s.m فى التشغيل القياسى ، وبعد ذلك حصول محطة طوخ دلكه البحارى على نفس الشهاده وبجدارة بقيادة مدير المحطه المهندس شحاته الزق وفريق العمل بها .

وأضاف أبو دان ان المحطتان حصلتا على الشهادتين أثناء قيادة المهندس محمد عبد العزيز الديب ونائبه المهندس هاشم الديب، لافتا الى انه تم تدريب أفراد المحطه تحت إشراف المهندسه امال فوزى شفيق مدير إدارة السلامه والصحه والمهنيه بالفرع والمهندس حسام محمد الكردى مسؤول السلامه وأدارة العلاقات العامة بالفرع بتوجيهات من  مدير فرع الشركة محمد الديب .

واشار ابو دان الى انه تم اختيار مجموعه من الشباب العاملين بالمحطة لخوض مسابقة على مستوى شركات الجمهوريه فى تنفيذ سيناريوهات الطوارئ وهم من خريجى مدرسة مياه الشرب بالمنوفيه وضموا كلا من " محمد على الفقى وأحمد الفقى وأحمد جويده وأحمد جمال عماره وأحمد بريقع " . 

 

 

 

 

 


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