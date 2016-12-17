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وزير التعليم العالى والبحث العلمي يزور جامعة الزقازيق غدا

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وزير التعليم العالى والبحث العلمي يزور جامعة الزقازيق غدا وزير التعليم العالى والبحث العلمي يزور جامعة الزقازيق غدا

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

تستقبل جامعة الزقازيق الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي غدا في زيارته الثانية للجامعة خلال هذا العام حيث تشهد هذه الزيارة عددا من الفعاليات .

وصرح الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة بأن برنامج الزيارة سوف يتضمن وضع حجر الأساس لكلية طب وجراحة الفم والأسنان بحضور اللواء أركان حرب خالد سعيد محافظ الشرقية.

كما تشمل الزيارة المشاركة في افتتاح المؤتمر العلمى الدولى للامراض المعدية في الإنسان والحيوان بالمركز العلمى بكلية الطب (أ)، وبعد افتتاح المؤتمر يلتقي الوزير بطلاب وطالبات الجامعة بالمركز العلمى بكلية الطب قاعة (ب).

كما سيشارك الشيحي في ورشة عمل عن الاستخدام الأمثل للمياه العذبة المتاحة بجمهورية العربية تعقد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ويختتم برنامج الزيارة بمناقشة رسالة دكتوراه بكلية الهندسة مقدمة من الباحث مهندس أحمد إبراهيم حسنين.


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