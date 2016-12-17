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موعد مباراة الزمالك والاتحاد اليوم السبت 17 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد اليوم السبت 17 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة موعد مباراة الزمالك والاتحاد اليوم السبت 17 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

>كتب عمرو جاب الله

يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم السبت 17 / 12 / 2016 فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندرى ضمن الأسبوع الـ 16 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد

تنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى عبر قنوات "أون سبورت" والنيل للرياضة  ويخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الخامس بترتيب الدورى برصيد 25 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بالدورى برصيد 19 نقطة.

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم: "أحمد الشناوى وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف فى حراسة المرمى، طارق حامد وإبراهيم صلاح وشوقى السعيد وشيكابالا ومحمد ناصف ومحمود عبد العاطى دونجا وأيمن حفنى ومعروف يوسف وباسم مرسى وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم وريكو وستانلى ومايوكا وعلى جبر ومحمود حمدى الونش وأسامة إبراهيم".

الزمالك يبحث عن الفوز لمواصلة المنافسة

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز أمام زعيم الثغر لمواصلة المنافسة على صدارة الدورى الممتاز وتضييق الخناق على غريمه التقليدى النادى الأهلى المتصدر برصيد 39 نقطة حيث فى حال فوز الأبيض بجميع مبارياته المؤجلة سيصبح الفارق بينه وبين الأحمر نقطتين فقط مما يؤكد أن المنافسة لا تزال حامية  ويتحدى الفارس الأبيض "نوّة" زعيم الثغر فى موقعة الليلة.

 


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