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ضبط 15 قضية تموينية متنوعة خلال يوم بقنا

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ضبط 15 قضية تموينية متنوعة خلال يوم بقنا ضبط 15 قضية تموينية متنوعة خلال يوم بقنا

>قنا – هند المغربى

تمكنت مديرية تموين قنا بإشراف على جابر مدير عام بالتنسيق والرقابة التموينية ومباحث التموين برئاسة المقدم تامر الحفناوى والعميد عصام خضرى رئيس المباحث الجنائية من ضبط 15 قضية ومخالفة تموينية متنوعة.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط 15 قضيه ومخالفة تموينية مختلفة عدم الإعلان عن الأسعار ومواد غذائية بدون فواتير وذبح خارج السلخانه وإدارة مخبز بدون ترخيص تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات .

 


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مصر 365

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