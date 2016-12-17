نائب بالبرلمان: تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعرضه على "الوزراء" قريبًا

كتب – مايكل فارس

قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مندوب المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، رد على تساؤله بخصوص عدم تشكيل"اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" حتى الآن، حيث إن آخر انعقاد لها كان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، منذ عامين ونصف، وإلى الآن لم يتم تشكيلها.

وأضاف قلدس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مندوب الوزير رد قائلاً، جارى تشكيل اللجنة وعرضه على رئيس الوزراء لإصدار قرار بتشكيلها خلال شهر، مشيرًا إلى أن تشكيلها سيتكون من مندوبين من وزارات الداخلية والعدل والخارجية، إضافة لاثنين من لجنة حقوق الإنسان، وقد اقترح المستشار مجدى العجاتى كلاً من علاء عابد رئيس اللجنة والنائبة مارجريت عازر، إضافة للمفاضلة بين 3-5 أسماء من الشخصيات العامة وجمعيات المجتمع المدنى.

وأشار النائب تادرس قلدس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة معنية بالرد على تقارير المجالس الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل جينيف وباريس وغيرهما، والتى تصدر تقاريرها كل 4 سنوات أو سنتين، قائلاً صدر قرار بتشكيلها وتكون مشتركة بين لجان حكومية وأهلية للرد على ملاحظاتهم المتعلقة بالصحة أو حقوق الإنسان أو التعليم وغيره، قائلاً لم تجتمع منذ عامين ونصف.