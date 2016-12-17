عبور 67.9 مليون طن بضائع قناة السويس من الاتجاهين خلال شهر أكتوبر

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحاتٍ صحفية، إن المجرى الملاحى للقناة شهد عبور 67.9 مليون طن بضائع، من الاتجاهين خلال شهر أكتوبر 2016.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن منطقة الشمال شهدت عبور 14 مليونًا و358 ألف طن بمنطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط، و14 مليونًا و117 ألف طن بمنطقة شمال البحر المتوسط، و5 ملايين و747 ألف طن بمنطقتى غرب وجنوب غرب المتوسط.

وعبرت 6 ملايين و140 ألف طن متجهة إلى منطقة البحر الأسود، وتم عبور 18 مليونًا و535 ألف طن متجهة لمنطقة شمال غرب أوروبا، ومليون و300 ألف طن متجهة لمنطقة بحر البلطيق، و5 ملايين و82 ألف طن لأمريكا، وعبرت 2 مليون و636 ألف طن متجهة إلى مناطق أخرى.

وأشارت التقارير، إلى أن 67.9 مليون طن بضائع عبرت القناة خلال شهر أكتوبر من اتجاه الجنوب، حيث شهدت منطقة البحر الأحمر عبور 13 مليونًا و453 ألف طن من اتجاه الجنوب، فيما شهدت منطقة شرق أفريقيا عبور 472 ألف طن، ومنطقة الخليج العربى شهدت عبور 18 مليونًا و710 آلاف طن، ومنطقة جنوب آسيا شهدت عبور 9 ملايين و639 ألف طن، ومنطقة جنوب شرق آسيا شهدت عبور 20 مليونًا و491 ألف طن، كما شهدت منطقة الشرق الأقصى عبور 4 ملايين و679 ألف طن، كما عبرت 471 ألف طن بضائع إلى أستراليا خلال شهر أكتوبر 2016.