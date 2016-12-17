القبض على 12 متهما هاربا من قضايا جنائية بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على 12 متهما هاربا من قضايا جنائية ومطلوب ضبطهم وإحضارهم أمام النيابة فى قضايا متنوعة.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائى يفيد القبض على 12 متهما فى قضايا متنوعه خلال حملة أمنية مكبرة وتبين أن المتهمين هاربين من قضايا جنائية منها السرقة والقتل والسلاح والمشاجرات ومطلوب ضبطهم أمام النيابة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 13 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة 13 متهما وهى عبارة عن بندقية آلية وخرطوش وفرد محلى ومسدس ، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.