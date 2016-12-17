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القبض على مدرس وعاطلين بحوزتهما 1380 زجاجة خمور بالمنيا

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القبض على مدرس وعاطلين بحوزتهما 1380 زجاجة خمور بالمنيا القبض على مدرس وعاطلين بحوزتهما 1380 زجاجة خمور بالمنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث الآداب، من ضبط مدرس وعاطلين بحوزتهما كمية كبيره من زجاجات الخمور بقصد الاتجار.

 

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائى يفيد ضبط كلا من "مجدى .ي"، 55 سنه مدرس من مغاغة و"إكرامى .ح"،32 سنه سائق من القاهرة وبحوزتهما 1109 زجاجة خمور مختلفة الأنواع بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4370 لسنة 2016 إدارى مركز العدوة.

 

كما تم ضبط "رزق الله .ص"،56 سنه عاطل و"جرجس .ج"،20 سنه عاطل وبحوزتهما 274 زجاجة خمور مختلفة الانواع بقصد الاتجار ومبلغ مالي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8530 لسنة 2016 إدارى مركز مغاغة .

 


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