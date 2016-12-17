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قبل عمومية الجبلاية 23 ديسمبر.. الأغلبية تطلب عودة الاستبدال

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قبل عمومية الجبلاية 23 ديسمبر.. الأغلبية تطلب عودة الاستبدال قبل عمومية الجبلاية 23 ديسمبر.. الأغلبية تطلب عودة الاستبدال

>كتب سليمان النقر

إقرار نظام الاستبدال فى انتقالات يناير أو رفض إقراره أهم المسائل الجدلية التي تطفو علي سطح الكرة المصرية فى الوقت الحالى ما بين مؤيد ومعارض لهذا النظام.

 

الأهلى يتزعم فريق الأندية التى تطالب بإقرار نظام الاستبدال وتتضامن معه عدة أندية أخرى فى المقابل يعارض الزمالك ومعه عدد من الندية فكرة فتح باب الاستبدال ويطالبون باستكمال المسابقة بنفس القوائم التى بدأ بها الموسم.

وأمام تمنى الأهلى وترجى الزمالك يحاول مسئولو اتحاد الكرة الوقوف علي الحياد وهداهم تفكيرهم إلى عقد اجتماع طارئ بحضور أندية الدورى الممتاز يوم 23 ديسمبر لاستطلاع رأيهم بشأن تطبيق الاستبدال أو رفض تطبيقه وبناء على رأى الأغلبية سيتم اعتماد ما يهتدون إليه.

مع العلم أن المطالبين بتطبيق الاستبدال يتجاوز عدد المطالبين بعدم إقراره ويندرج فى هذا الفريق كل من الأهلى والإسماعيلى والمصرى وإنبى وسموحة والمقاولون العرب والشرقية وطنطا ووادى دجلة وطلائع الجيش والإنتاج الحربى.

فيما يرفض الزمالك وأسوان والداخلية وبتروجت والنصر للتعدين ترفض عودة الاستبدال وتطالب الجبلاية بضرورة العمل بنفس القائمة الحالية حتى نهاية المسابقة.

وتقف على الحياد أندية المقاصة والاتحاد السكندرى معتبرة أنه لا يفرق معها تطبيق الاستبدال أو رفضه لأنها ليست بحاجة به ولن تستفيد من تطبيقه وكذلك لن تتضرر من إقراره.


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